So wirkt sich Taurin auf den Körper aus

Was viele nicht wissen: Taurin kommt nicht nur in Energydrinks, sondern auch im menschlichen Organismus vor. Es handelt sich dabei um eine Aminosulfonsäure, die als ein Abbauprodukt aus den Aminosäuren Methionin und Cystein besteht. Bei erwachsenen Menschen wird Taurin in der Leber und im Gehirn unter der Beteiligung von Vitamin B6 gebildet. Besonders konzentriert kommt Taurin in den Muskelzellen, im Gehirn, im Herzen, im Blut und in den Augen vor.