Parodie auf Cooper und Gaga erobert das Netz

Ihr emotionaler Auftritt bei den Oscars ist noch immer das Gesprächsthema Nummer eins. Aktuell geht ein Video viral, dass „A Star is Born“ aufs Korn nimmt und Gaga und Cooper ins “Star Wars“-Universum katapultiert. In dem Video zu “A Star Wars is born“ singen Charaktere der Star-Wars-Serie den Oscar-Hit in ihrer eigenen Version. Und das sogar richtig gut!