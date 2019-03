Mane-Ferserl-Tor und Liverpool-Gala hier im VIDEO

Liverpool ist nach zwei Pflichtspiel-0:0 in Folge auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die „Reds“ deklassierten am Mittwochabend in der 28. Runde der englischen Premier League Watford 5:0. Besonders sehenswert dabei: das 2:0 durch Sadio Mane in Form eines Ferserl-Tores. Dieses Gustostückerl sowie alle anderen Treffer von der Liverpool-Gala gibt‘s hier im Video (siehe oben).