Ist der „Bachelor“ noch mit Jennifer zusammen?

Acht Wochen, 20 Frauen und unzählige Tränen später ist die Suche nach der „wahren Liebe“ von Andrej Mangold zu Ende. Am Mittwochabend wurde die Vergabe der letzten Rose ausgestrahlt. Abgedreht war bereits vor etwa drei Monaten worden, weswegen auch schon länger Spekulationen um die Gewinnerin im Netz kursierten. Der „Bachelor“ sei des Öfteren in der Heimat von Jennifer Lange in Ditzigen gesichtet worden. Diese Gerüchte bestätigten sich nun: Der 32-jährige hauptberufliche Basketballspieler hörte auf sein Bauchgefühl und entschied sich gegen Eva - und damit auch gegen den Rat seiner Familie.