Nach Diebstahlversuch: VP fordert Sozialmaßnahmen

„Erst braucht es endlich Sozialmaßnahmen!“

Baier sieht Hahns Vorstoß durchaus positiv: „Erst sollten wir uns auf eine Variante beim Hessenpark einigen. Wenn dann was übrig bleibt, bin ich der Letzte, der sich dagegen verwehren würde, dass eine beliebige Summe dem Südbahnhofmarkt zu Gute kommt.“ Trotzdem hat der Marktreferent so seine Zweifel. „Beim Hessenpark war’s ähnlich. Die SPÖ strebte eine Neugestaltung an, ohne die wahren Probleme ins Auge zu fassen. Ich denke, wir brauchen erst die schon im letzten Jahr geforderten Sozialmaßnahmen für alkohol- und drogenkranke Randgruppen am Markt“, so Baier.