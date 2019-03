Personalnöte gibt‘s auch in der Behindertenhilfe

In der Sozialwirtschaft einigte man sich mühsam auf 3,2 Prozent Lohnplus und andere Verbesserungen, so einen Urlaubstag mehr. Bei Diakonie und Caritas stehen die Gehaltsverhandlungen noch an, sie richten sich aber nach dem Abschluss der Sozialwirtschaft. Aber nur in der Theorie, denn auch das Land ist als Financier der an die Träger ausgelagerten Behindertenbetreuung dabei.