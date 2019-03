Schwerer Sturz mit Motorrad in Steinerkirchen

Schwer zu Sturz gekommen ist am späten Mittwochabend ein Motorradfahrer auf der Sattledter Straße in Steinerkirchen an der Traun. Ein Motorradlenker war laut ersten Informationen auf der Sattledter Straße auf Höhe der Ortschaft Oberheischbach von Steinerkirchen an der Traun kommend in Fahrtrichtung Sattledt unterwegs, als er am Beginn einer einer Kurve aus bisher unbekannter die Kontrolle über sein Motorrad verlor und schwer zu Sturz kam.