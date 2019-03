Trump und Kim beenden Gipfeltreffen vorzeitig

Der USA-Nordkorea-Gipfel in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ist am Donnerstag vorzeitig und ohne Einigung beendet worden. Die Gespräche seien nach Angaben von Donald Trump an der Forderung Nordkoreas nach einer vollständigen Aufhebung der Sanktionen gescheitert. „Das konnten wir nicht, wir mussten weggehen“, so der US-Präsident. Machthaber Kim Jong Un habe ihm aber zugesagt, dass sein Land die Atomwaffentests nicht wieder aufnehmen werde.