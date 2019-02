Schwerer Unfall direkt vor Feuerwehrhaus

Genau vor dem Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberpurkla (Gemeinde Halbenrain) kam es an der Kreuzung der B 66 mit der L 259 zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten, durch die Wucht des Aufpralls kam ein Fahrzeug von der Straße ab, rammte einen betonierten Behälter. In der Folge überschlug sich das Auto und kam in einem Acker zu liegen.



Drei teils Schwerverletzte

Einsatzleiter Raimund Prassl war wenige Minuten darauf mit zwölf Kameraden vor Ort. Sofort wurden die drei teils schwer verletzten Personen geborgen, erstversorgt und den beiden ankommenden Notärzten übergeben. Sie wurden teils schwer verletzt vom Roten Kreuz in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Zeitgleich wurde von den Kameraden ein doppelter Brandschutz aufgebaut.



Für die Bergung eines Autos wurde außerdem die Freiwillige Feuerwehr Mureck nachalarmiert.