Asche von toter Katze soll ins All fliegen

Steve Munt aus Lake Oswego im US-Bundesstaat Oregon hat früher als Programmierer für die NASA gearbeitet. Als sein geliebter Kater namens „Pikachu“ im vergangenen Monat starb, war für Munt klar: Die Asche des Vierbeiners soll ins All geschossen werden. „Ich sehe das nicht als etwas Frivoles an. Für mich ist es eine sehr tiefgreifende Erfahrung. Es tut mir leid“, so Munt.