Ex-Barca-Boss nach knapp 2 Jahren U-Haft frei!

Das habe der Richter entschieden, der den Prozess gegen Rosell, dessen Ehefrau Marta und vier weitere Personen am Madrider Staatsgerichtshof führt. Das Verfahren hatte am Montag begonnen und soll bis zum 27. März dauern. Rosell wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche in Höhe von insgesamt knapp 20 Millionen Euro zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einem elfjährigen Freiheitsentzug auch eine Geldstrafe von 59 Millionen Euro. Auch für Rosells Geschäftspartner Joan Besoli werden elf Jahre Haft gefordert.