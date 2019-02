Aus Kasse der Ex-Firma 3000 Euro gestohlen

Ein 27-jähriger Spittaler steht unter Verdacht, in seiner ehemaligen Firma 3000 Euro gestohlen zu haben. Der Mann, der jetzt nicht mehr in diesem Produktionsbetrieb arbeitet, soll entweder einen Schlüssel entwendet oder nachgemacht haben. Damit soll er ins Gebäude gelangt sein und seit Dezember des Vorjahres mehrmals in die Wechselkasse gegriffen haben. Er wurde angezeigt.