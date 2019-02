Tödliche Hundeattacke: Anklage gegen Besitzerin

Der dramatische Vorfall hatte sich - wie mehrfach berichtet - abends gegen 20.15 Uhr in der Ziegelhofstraße im Bezirk Donaustadt abgespielt. Die Großeltern des Kindes waren mit dem kleinen Buben unterwegs, schaukelten ihn offenbar spielerisch an den Armen in die Höhe - das Tier dürfte dadurch irritiert worden sein. Denn der 47 Kilogramm schwere Rottweiler, den die Besitzerin zwar an der Leine, aber ohne Maulkorb führte, riss sich plötzlich los und schnappte nach dem Kopf des Kindes.