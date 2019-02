SsangYong Korando: Neuauflage für Kompakt-SUV

Bei den Antrieben kündigen die Koreaner einen komplett neuen 1,5-Liter-Turbobenziner sowie einen überarbeiteten 1,6-Liter-Diesel an. Beide Motoren sind fit für die Abgasnorm Euro 6d. Darüber hinaus will Ssangyong vermutlich im nächsten Jahr eine rein elektrisch angetriebene Version des Korando bringen. Einen Marktstarttermin für die konventionell angetriebenen Versionen wurde noch nicht genannt, ebenfalls noch nicht der Preis. Doch vermutlich wird sich die Neuauflage am Niveau des aktuellen Korando orientieren, der ab gut 24.000 Euro zu haben ist.