Lamborghini Huracán Evo Spyder: Mehr ist mehr

Wie auch die geschlossene Ausführung wird der Spyder von einem 5,2-Liter-V10-Motor angetrieben, allerdings in der zuvor noch dem Modell Performante vorbehaltenen Version mit 640 PS. Der trocken 1507 Kilogramm schwere Evo bietet damit die gleichen Fahrleistungen wie der 40 Kilogramm leichtere Performante Spyder: Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 dauert also 3,1 Sekunden, maximal sind 325 km/h möglich. Die 200-km/h-Marke fällt nach 9,3 Sekunden. Als Bremsweg von 100 auf 0 km/h geben die Italiener 31,5 Meter an.