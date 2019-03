Messermord an Ex-Freundin auf Video festgehalten

Ein Bus der Justizwache fährt vor, Roland H. steigt aus, bewacht von Beamten. Er musste Richterin, Staatsanwalt und Co. an diesem Tag zeigen, was sich am 9. Jänner abgespielt hatte. Er, der Sicherheitsmann mit einem Hang zu Waffen, lauerte seiner Ex-Freundin auf, zückte ein 31 Zentimeter langes Fischermesser („zur Selbstverteidigung“) und stach auf die Mama eines 15-jährigen Buben ein. Zehnmal in den Rücken, ergab das Obduktionsergebnis.