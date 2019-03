Die Avantgarde bei den TanzTagen im Linzer Posthof

Dem Spirit der TanzTage darf man am 13. April auch beim Gastspiel des Australiers Shaun Parker erliegen. In „King“ geht es um Alphamännchen: das ist mehr als Tanz, fast schon ein Theatererlebnis. Ebenfalls ein Erlebnis verspricht das spanische Tanz-Wunderkind Rocío Molina, die in „Caída del Cielo“ dem Flamenco ein neues, avantgardistisches Antlitz gibt (24.April).