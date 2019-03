In diesem Riesen-Keller lagern 500.000 Liter Essig

Apfel, Birne, Zwetschke, Pfirsich - der Duft im und über dem Anwesen der Familie Gölles in Riegersburg hat schon Tradition. Hätte der Vater nicht schon früh auf Obstbau gesetzt, Alois Gölles wäre wohl im Weinbau gelandet. Aber so - die Obstgärten vor der Haustür, die solide Ausbildung an der HTL in Klosterneuburg in der Tasche - brannte es unter den Nägeln.