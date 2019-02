Mutige Verkäuferin nahm Ladendieben Beute weg!

An einer aufmerksamen und mutigen Verkäuferin sind Mittwochnachmittag zwei Ladendiebe in Klagenfurt gscheitert! Die Männer hatten in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von 3000 Euro in einer präparierten Einkaufstasche versteckt. Die Verkäuferin merkte, dass etwas nicht stimmte, folgte ihnen von der Kasse nach draußen und entriss ihnen die Beute. Die Diebe flohen.