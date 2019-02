Aus für den Porsche Macan mit Verbrennungsmotor?

Was den Macan betrifft, wurde uns dieses Statement übermittelt:

Unsere Mission ist klar: Wir wollen emissionsfrei in die Zukunft fahren und eine technologische Vorreiterrolle übernehmen. Gleichzeitig müssen wir uns für einen Übergangszeitraum flexibel aufstellen, weil sich die Weltregionen in Bezug auf die Elektromobilität sehr unterschiedlich entwickeln werden. Daher werden wir parallel zum rein elektrischen Macan zunächst weiterhin Modelle mit Verbrennungsmotor anbieten.