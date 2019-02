Pistenflucht: Holländer gab falsche Handynummer an

So eine Hinterhältigkeit! Ein unbekannter Skifahrer hat Mittwochvormittag auf der Trogkofelabfahrt am Nassfeld eine 64-jährige Slowakin angefahren. Dieser stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann half der Verletzten zwar anfangs, drückte ihrem Mann dann aber einfach eine Handynummer in die Hand und fuhr weiter.