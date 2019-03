Luxus-Betrüger schweigt - und muss ins Gefängnis

Lügenbaron Münchhausen ist ein Lehrbub gegen den Angeklagten in Wien. Das einzige Echte an ihm war die teure Armbanduhr und - bedingt - sein Auto, ein Bentley. Titel, Geschäftsideen, das Konto in München, die schwarz-titanene Amex-Kreditkarte waren allesamt „Luftgeschäfte in einer Scheinwelt“, so der Staatsanwalt.