Frau mit HIV angesteckt: Bewährungsstrafe!

Vor etwa einem Jahr war der Prozess das erste Mal anberaumt. Doch der Leasing-Arbeiter kam nicht. Beim zweiten Mal, Ende März, führten ihn Beamte vor. Im Verhandlungssaal verlangte er wild gestikulierend einen Dolmetscher – wieder vertagt. Beim dritten Verhandlungstag, Anfang Mai, erklärte er sich dann für unschuldig, schob dem Opfer sogar eine Mitschuld in die Schuhe. Er meinte auch: „Es war keine Absicht.“ An jenem Herbst-Tag 2017 habe er selbst nicht nachgedacht, als sie ungeschützten Sex hatten. Laut Opfer sei aber sogar übers Testen lassen gesprochen worden. Die AIDS-Erkrankung dürfte er verheimlicht haben. An diesem Prozesstag musste Richter Philipp Grosser aber wieder vertagen – wegen eines Gutachtens. Dieses stellte nun fest, dass der Angeklagte „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ der Übertrager des HI-Viruses war. Vor zwei Wochen wollte Grosser den Fall erledigen, musste aber zum vierten Mal vertagen: Weil der Lateinamerikaner eine halbe Stunde zu spät auftauchte.