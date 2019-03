Stadt verkauft kranken Mops auf Ebay: Anzeige!

So landete der Hund schließlich - völlig rechtens - in den Kleinanzeigen von Ebay. Dort wurde „Edda“ als „süße Mopsdame mit Stammbaum“ um 750 Euro angepriesen. Sie sei geimpft, gechipt und laut Tierarzt kerngesund. Letzteres sollte sich im Nachhinein jedoch als unwahr herausstellen … Die Polizistin Michaela Jordan erfuhr über eine Freundin von dem Angebot. „Ich habe zunächst an eine Fake-Anzeige geglaubt“, berichtete Jordan gegenüber dem „Ahlener Tagblatt“. Obwohl ihr der Preis zu günstig erschien, kontaktierte sie den Anbieter - und landete bei der Stadtverwaltung von Ahlen.