JobTech: Startflagge zur beruflichen Karriere

„Spannend“, „Sehr informativ“, „Lustig“, „Überraschend“ - das alles sagten die Jugendlichen am Mittwoch über die JobTech auf dem Red Bull Ring in Spielberg. 1500 verbrachten dort gestern - auf Einladung der „Krone“ - ihren Schultag. Und es gab wirklich alles rund um die berufliche Karriere in der Technik.