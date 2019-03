Schloßberg-Rutsche: TV-Team aus Japan im Anflug

In der ersten Woche nach der Eröffnung war der Andrang erwartungsgemäß groß. Zwischenzeitlich sollen sich die Leute bis auf den Schloßbergplatz angestellt haben. Genaue Zahlen gibt man nicht bekannt, nur so viel: „Am Wochenende waren wir sehr nahe an der maximalen Auslastung“, so Stefan Riedler, der Sprecher der Diesel-Gruppe, die die Rutsche „schaukelt“.