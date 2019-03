Düstere Einbrecher legten in Tirol eine Pause ein

Auch wenn es für die wenigen Opfer nur ein schwacher Trost sein mag, unterm Strich ist diese Bilanz dann doch sehr erfreulich: In der abgelaufenen Dämmerungs-Saison gab es in Tirol lediglich 12 Einbrüche in Häuser und Wohnungen. Das ist ein deutlicher Rückgang von 54 Prozent. Fünf Coups konnte die Polizei aufklären.