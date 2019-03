Inseltraum Sansibar: Spaziergang mit Seestern

Zurück an Land, prägen entlang der Strände rund um Pwani Beach-Boys das Bild. Sie tragen die langen roten Roben und die Stöcke der Massai, der stolzen Stammeskrieger, die in Kenia und Tansania beheimatet sind. Anstatt auf Löwen haben es einige von ihnen aber eher auf das Geld der Touristen abgesehen. Ein mitunter nerviges „Spiel“, bei dem Gelassenheit gefragt ist. „Hakuna matata“ würde man auf Swahili sagen – es gibt keine Probleme; immerhin ist Urlaub. Also: Immer „pole pole“ – langsam, langsam.