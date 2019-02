Pensionisten in Schiefling und Stockenboi verletzt

Auch in Schiefling arbeitete ein Pensionist (68) allein im Wald, als ihm ein gefällter Baum auf den Fuß fiel und diesen einklemmte. Er alarmierte seine Ehefrau; diese setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt gebracht.