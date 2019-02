krone.at vor Ort: Hochspannung bei Gebirgsjäger-WM

Am Mittwoch und Donnerstag findet in den Tuxer Alpen in Tirol die inoffizielle Weltmeisterschaft der Gebirgsjäger statt. Und schon am ersten Tag war die vom Österreichischen Bundesheer organisierte Veranstaltung unter dem Namen „Edelweiss Raid 2019“ an Spannung kaum zu überbieten. Nach den ersten Manövern und Einsatzrunden liegt derzeit ein deutsches Team knapp in Führung, dicht gefolgt von einer österreichischen Mannschaft. Einen Zwischenfall gab es beim erstmals angetretenen russischen Frauenteam. krone.at ist vor Ort.