Doping: Langlauf-Chef Gandler in „Schockstarre“

ÖSV-Langlauf- und Biathlonchef Markus Gandler hat am Mittwoch in einem ORF-Interview bestätigt, dass die beiden betroffenen Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke sind. Das Duo sei in Haft genommen worden, sagte der Tiroler. Er stehe unter Schock, betonte der auch schon bei der folgenschweren Polizeirazzia bei Olympia 2006 in Turin amtierende Ex-Langläufer.