Diese Stars hatten Sex mit dem Kindermädchen

In die Nanny-Falle getapst sind auch Uma Thurman und Ethan Hawke, deren Ehe bereits 2003 zerbrach. Pikant: Mit Nanny Ryan Shawhuges schritt Hawke fünf Jahre nach der dem Ehe-Aus vor den Altar, bekam mit ihr zwei Kinder. Bis heute beteuert der Schauspieler: „Meine erste Ehe ging aufgrund vieler Belastungen in die Brüche, nichts davon steht mit Ryan in Verbindung.“