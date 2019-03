Tequila-Bestandteil soll beim Abnehmen helfen

Genau genommen, ist es auch zu schön, um wahr zu sein. Tequila wird aus der blauen Agave hergestellt. Diese in Mexiko beheimatete Pflanze enthält natürlichen Zucker. Anders als der übliche Zucker, wird jener nicht verdaut. Das wiederum führt dazu, dass sich der Blutzucker nicht erhöht. Die Forscher testeten in ihrer Studie den Zucker der blauen Agave an Mäusen. Jene, denen der süße Stoff aus der Tequila-Pflanze ins Wasser gemixt wurde, hatten geringere Blutzucker-Werte, aßen weniger und verloren Gewicht.