Waidisch: Waldbrand ist unter Kontrolle

Gegen Mittag mussten die Feuerwehren Waidisch, Ferlach, Unterferlach und Kirschentheuer in das unwegsame Gelände ausrücken. „Gegen 12.30 Uhr entschied man sich“, so Stefan Krammer, vom BFKDO Klagenfurt-Land, „Alarmstufe 3 auszulösen und die Feuerwehren Unterbergen, Kappel an der Drau, Zell-Pfarre und Glainach-Tratten zu Einsatzort zu beordern.“ Parallel wurde der Hubschrauber „Libelle“ angefordert. Kramer: „Ebenfalls wurden die Flughelfer des Bezirkes Klagenfurt-Land und der Flugdienst des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes alarmiert.“ Auch die FF Zell-Freibach wurde nachalarmiert.