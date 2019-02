Keine Einbürgerung! Barnes wird nicht Österreicher

Ein Abrücken vom Kriterium, dass ein Staatsbürgerschaftswerber die Leistungen bereits in Österreich erbracht haben muss, würde eine wesentliche Veränderung der gängigen Praxis bedeuten. „Es stellt sozusagen eine ‘Conditio sine qua non‘ dar. Daher ist die Ablehnung vom zuständigen Ministerium aus rechtlich inhaltlich nachvollziehbaren Gründen erfolgt und zu akzeptieren“, schrieb das Innenministerium. Beim ÖFB war man schon am Dienstag über das Vorgehen der Politik nicht erfreut gewesen. Man habe mit dem Sportministerium Rücksprache gehalten und Signale erhalten, dass die Möglichkeit einer Einbürgerung bestehe, so Windtner. Barnes war demnach am 6. April 2018 erstmals vom ÖFB kontaktiert worden. An seiner Einbürgerung wurde in den letzten Monaten intensiv gearbeitet. „Das ist gegenüber dem Spieler menschlich peinlich und für den ÖFB als Organisation überraschend, dass aufseiten der Politik auf einmal eine andere Entscheidung kommt, die ich sehr bedauere“, meinte Windtner.