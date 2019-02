Pilot verhinderte mit Manöver Flugzeugabsturz

Eine Notlandung am Hudson River mitten in New York machte vor zehn Jahren weltweit Schlagzeilen, die Geschichte wurde später von Hollywood verfilmt. Ebenfalls 2009 verhinderte der deutsche Pilot Philipp Keil einen Flugzeugabsturz mit 190 Passagieren. Mittlerweile zählt er zu den gefragtesten Rednern im deutschsprachigen Raum, am Mittwoch ist er beim WIFI in Graz zu Gast.