Künstler Attersee verewigt LH a.D. Josef Pühringer

Im Galeriezimmer des Linzer Landhauses reiht sich ein Landeshauptmann an den anderen - seit heute findet sich auch LH a.D. Josef Pühringer in der Reihe seiner Vorgänger. Der amtierende Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich bei Enthüllung erfreut über die „Verdeutlichung“ von Pühringers Spuren in Oberösterreich.