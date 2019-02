„Hard Powder“

Ein ansehnliches, begehrtes Skigebiet in den Rocky Mountains. Meterhoch liegt hier der Schnee, während das Thermometer kaum aus dem Minusbereich herauskommt. Tag für Tag wühlt sich Nels Coxman mit seinen Schneemaschinen durch das, in der Wintersonne so verlockend glitzernde Weiß. Dem wortkargen Schneepflugfahrer scheint es, aller harten Arbeit zum Trotz, gut zu gehen - gerade erst wurde er von seiner Gemeinde zum „Bürger des Jahres“ bestimmt.