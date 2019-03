Auf diese Spiele können sich Gamer im März freuen

Schlagkräftig los geht es am 1. März, wenn Koei Tecmo mit „Dead or Alive 6“ den neuesten Teil seiner populären Prügelspielserie für PC (via Steam), PS4 und Xbox veröffentlicht. Das für seine freizügigen Darstellungen bekannte Beat’em up bringt unter anderem ein optisches Schadensmodell sowie Möglichkeiten zur Charakter-Individualisierung.