Opernball heuer ohne Gegendemonstration

Umleitungen vor Staatsoper

Der Verkehr in den von Sperren betroffenen Bereichen wird lokal umgeleitet. Besucher, die aus den Bezirken Wieden, Margareten oder Mariahilf über den Karlsplatz und die Kärntner Straße zufahren möchte, werden über die Lothringer Straße und den Schwarzenbergplatz umgeleitet, informierte die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Die Wiener Linien sind ebenfalls von der Ringsperre betroffen. Die Straßenbahnlinien 1, 2 und D werden ab etwa 19 Uhr umgeleitet, die Linien 71 und 59A werden kurzgeführt. Die Autobuslinie 2A wird bis Freitag eingestellt.