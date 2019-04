Warum alle jetzt so auf Proteine abfahren

Was ist Whey Protein?

Dabei handelt es sich um Molkeprotein, welches aus Molke, einem Nebenprodukt der Käseherstellung, hergestellt wird. In der Fitness-Industrie wird dieses in Form von Pulver, Eiweißriegeln und Shakes hochgepriesen, da es nachweislich einen positiven Effekt auf den Muskelzuwachs hat. Daher profitieren viele Molkereien vom Verkauf dieser Produkte.