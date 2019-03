Mehr Energie durch Fasten

Fasten ist nicht einfach eine Diät, bei der man durch Hungern schnell ein paar Kilos abnimmt. Vielmehr geht es darum, durch bewusstes Verzichten den Körper von innen zu reinigen und positive Veränderungen im Stoffwechsel hervorzurufen. Während der Nahrungspausen greift der Organismus auf seine Reserven zurück, was nicht so viel Kraftaufwand erfordert wie die normale Verdauungsleistung. Dadurch steht mehr Energie zur Verfügung, Selbstheilungsprozesse der Zellen werden angeregt, die Leistungsfähigkeit erhöht. Ob Sie dabei feste Nahrung komplett weglassen, nur bestimmte Lebensmittel wie Zucker oder Alkohol vom Speiseplan streichen oder ein paar Detox-Tage einlegen - der wohltuende Effekt ist überall gegeben. Zahlreiche Anwendungen stehen zur Verfügung, aus denen man sich jene aussuchen kann, die am besten dem Geschmack entspricht und sich gut in den Tagesablauf integrieren lässt.