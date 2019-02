Strache und Kurz: „Kein Feiertag wird gestrichen“

Die Regierungsspitze hat am Mittwoch ihre neue Karfreitagslösung verteidigt. Im Pressefoyer nach dem Ministerrat betonten sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), dass keiner der 13 Feiertage in Österreich gestrichen wird und dafür wolle man auch das Bewusstsein schärfen. Für 96 Prozent der Österreicher ändert sich nichts, so Kurz.