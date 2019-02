Energizer P18K enthüllt: Handy mit Monster-Akku

Ein „Ziegelstein“ von einem Smartphone

Ein derart großer Akku wirkt sich allerdings auch auf das Design aus: Mit einem Gewicht von 470 Gramm ist das Energizer-Gerät in etwa dreimal schwerer als herkömmliche Smartphones, und mit einer Dicke von 18 Millimetern für zierliche Hände und schmale Hosentaschen deutlich überproportioniert. Erste Tester, die das Handy in Barcelona bereits in die Hand nehmen konnten, sprechen daher auch von einem „Ziegelstein“.