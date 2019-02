Volltrunkener tritt Polizist in die Genitalien

Jede Menge Ärger hat ein stark betrunkener 22-Jähriger Polizisten am Dienstagabend am Wiener Westbahnhof bereitet: Der Somalier, der vermutlich eine Alkoholvergiftung erlitten hatte, ließ sich partout nicht helfen, zeigte sich äußerst aggressiv und trat einem Polizisten sogar in den Genitalbereich.