Thompson verweigert Zusammenarbeit mit Belästiger

„Warum sollte Frau mit so einem Mann arbeiten?“

In einem Brief an Skydance zeigte sich der Filmstar irritiert über das Vorgehen der Firma. Es sei „sehr sonderbar“, dass die Firma vor dem aktuellen Hintergrund „jemanden mit einem derart schlechten Verhaltensmuster“ einstellen wolle, erklärte Thompson in dem Brief, der von der Zeitung „Los Angeles Times“ veröffentlicht wurde.