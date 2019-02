Wurde „Playboy“-Beauty Opfer eines Mordkomplotts?

Nach Party in Nachtclub tot aufgefunden

Fakt ist: Jetzt ist Jaitt tot, sie wurde am Wochenende nach einer Party im kleinen Kreis leblos in einem Bett eines Nachtclubs gefunden. Todesursache sei lokalen Medien zufolge Multiorganversagen nach dem Konsum von Kokain, LSD und Alkohol. „Sie lag nackt auf meinem Bett, bewegte ihren Körper in Wellenbewegungen auf und ab, schien ihre Genitalien in eindeutig sexueller Weise zu reiben“, soll Club-Besitzer Guillermo Gonzalo Rigoni, der bei der Privatparty anwesend gewesen war, zu Protokoll gegeben haben. „Ich ging zu ihr und berührte sie, ohne ein Wort zu sagen.“ Und weiter: „Dann lag sie ruhig, mit dem Gesicht nach unten, und ich dachte, sie sei eingeschlafen. Also zog ich mich zurück.“