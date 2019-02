Im Gailtal wurde ein Wolf gesichtet und gefilmt

Schon wieder wurde ein Wolf in Kärnten gesichtet! Eltern schlugen Mittwochmorgen Alarm - sie machten sich Sorgen um ihre Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen. Bereits zwei Tage zuvor, am Montag, gelang es Tatjana Jank vom Rossbacherhof in Egg bei Hermagor ein Video vom Wolf zu drehen.