Rauchen wird weiblicher

Die Gender-Medizin hat zwar ihren Siegeszug gestartet, das Ziel aber noch lange nicht erreicht. Jedenfalls ist längst wissenschaftlich gesichert, dass sich die Unterschiede zwischen Frau und Mann ganz und gar nicht auf die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale beschränken. Wenngleich nicht immer nur genetische Faktoren ausschlaggebend sind, wie am Beispiel Rauchen zu erkennen ist. Eine im Fachmedium „Ärztekrone“ im Vorjahr veröffentlichte Untersuchung (Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer) zeigt eine alarmierende „Aufholjagd“ der Frauen. In Österreich rauchen 26 % der Männer, aber bereits 22 % der Frauen! Bei allen anderen Suchterkrankungen sind Männer doppelt so häufig betroffen. Die starke Zunahme der Nikotinabhängigkeit beim weiblichen Geschlecht hat wohl meistens gesellschaftliche Ursachen. Das Vorbild eines Rauchers in der Werbung ist nicht mehr ein männlicher Cowboy in mittleren Jahren, der als strahlender Held in den Sonnenuntergang reitet, sondern jung, finanziell benachteiligt und sehr oft weiblich.