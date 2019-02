Oh du schöne, neue, politisch überkorrekte Welt!

Seit Dienstag ist klar: Es wird keinen halben, keinen ganzen, sondern einen „persönlichen“ Feiertag geben. Das soll heißen: Wer in Hinkunft als gläubiger Protestant am Karfreitag seinem Glauben nachgehen und in die Kirche gehen möchte, soll sich laut aktueller Regierungseinigung dafür Urlaub nehmen. Darauf hat man - so ist es geplant - zwar einen gesetzlichen Anspruch, einen zusätzlichen Urlaubstag gibt es dafür allerdings nicht.